SEG Racing Academy hoopt op uitnodiging Gent-Wevelgem

SEG Racing Academy ziet op beloftenniveau de ene na de andere koers wegvallen. De Ster van Zwolle, de Dorpenomloop Rucphen, de rondes van Normandië en Bretagne en vorige week donderdag kwam daar ook Le Triptyque des Monts et Châteaux bij. Al deze koersen zijn verplaatst of zelfs helemaal geannuleerd de komende maanden. Vooral voor laatstejaars beloften als Daan Hoole, Stan Van Tricht en Maikel Zijlaard is het een hard gelag.

De coronacrisis lijkt ook nu alweer een streep te zetten door een groot deel van het jaar. Sterker nog: nieuwbakken Academy Manager Sven Jonker vertrouwt aan WielerFlits toe dat het koersprogramma voor maart intussen bijna helemaal leeg is. Het trainingskamp moest de Nederlandse opleidingsploeg vorige week ook al cancelen. Desondanks besloot Flanders Classics om de beloftenkoers van Gent-Wevelgem los te trekken van de UCI Nation’s Cup U23. Daardoor zullen er geen landenteams, maar merkenteams aan de start staan. Zo hoopt de organisatie Belgische ploegen een extra kans te bieden om zichzelf te tonen in 2021.

Flanders Classics organiseert ook de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen. Vooralsnog blijft die wedstrijd overeind als UCI Nations Cup U23, maar daarover is nog bar weinig informatie te vinden. “Voor laatstejaars beloften zijn de U23-versies van de monumenten en grote eendagskoersen een uitgelezen kans om zich in beeld te rijden bij de profploegen”, stelt nieuwe SEG Racing Academy-ploegleider en ex-prof Pim Ligthart. “Dit zijn koersen waar die teams absoluut naar kijken, meer dan ooit tevoren denk ik zelfs. Zeker nu de trend in het huidige wielrennen zich verschuift naar heel jonge talenten. Wij willen daar graag bij zijn.”

Hoole en Zijlaard azen op deelname

Voor Nederlands beloftenkampioen tijdrijden Daan Hoole is het wegvallen van al die koersen een groot gemis. “Ik werk al drie jaar heel hard om goed genoeg te zijn, zodat ik kan doorstoten naar de profs”, legt de bijna 22-jarige Zuid-Hollander gedreven uit. “Voor mij is het heel belangrijk om wedstrijden als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen te kunnen rijden, om aan profteams te kunnen laten zien wat ik kan. Ik ben dit jaar laatstejaars belofte en in het verleden is gebleken dat het na je U23-periode héél lastig is om alsnog de stap naar de profs te zetten. Ik hoop dat organisatoren de beloften dit jaar niet vergeten.”

“Natuurlijk realiseer ik mezelf ook dat het voor hen verduveld lastig is om wedstrijden te laten doorgaan”, gaat Hoole verder. “Het moet uiteraard wel veilig zijn. Ondanks alles heb ik veel vertrouwen in het komende seizoen. Koersen vind ik het leukste dat er is, ik mis het dan ook enorm.” De tijdrijder krijgt bijval van ploeggenoot Maikel Zijlaard, die juist voor de klassiekers gemaakt lijkt te zijn. “Los van dat het waanzinnig vette koersen zijn om te rijden, is het zo dat de laatste drie jaren een leertraject zijn geweest. Niet iedereen ontwikkelt zich even snel. Ik zit nu op een punt dat ik in die koersen iets kan laten zien waarop ik trots ben.”

Voor Zijlaard is het zijn tweede jaar bij SEG Racing Academy, nadat hij eerst twee jaar onder de vleugels van Axel Merckx en Koos Moerenhout reed bij opleidingsfabriek Hagens Berman Axeon. “Vorig jaar heb ik voor mijn gevoel best grote stappen gezet. SEG heeft me onwijs goed opgevangen en zij hebben me echt aan het werk gezet. Uiteindelijk zijn er straks geen excuses, mochten veel koersen niet doorgaan. Wie goed genoeg is voor de profs, zal er hoe dan ook terechtkomen. Maar het helpt natuurlijk wel enorm als je jezelf als jong talent in koersen met een grote naam kunt laten zien. Wij zouden graag tonen wat we waard zijn.”