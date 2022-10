Sebastian Langeveld stopt als renner en wordt ploegleider bij EF Education-EasyPost

Sebastian Langeveld zal zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers rijden als profwielrenner. De Nederlandse coureur van EF Education-EasyPost heeft dat aangekondigd op sociale media. “Het gevoel om te stoppen werd de laatste weken steeds sterker. Ik kijk nu uit naar het tweede deel van mijn carrière, als ploegleider.”

“Ik ben klaar en gemotiveerd om in deze rol dezelfde passie te leggen als ik deed als wielrenner”, vertelt Langeveld over zijn nieuwe rol binnen de ploeg. De Nederlander reed in totaal zeventien jaar in het profpeloton. In totaal kon de 37-jarige wielrenner zeven keer zegevieren. Zijn grootste overwinningen zijn die van de Omloop het Nieuwsblad en het Nederlands kampioenschap.

“Ik heb veel finales gereden in Vlaanderen en Roubaix met en tegen grote kampioenen. Natuurlijk was het mijn droom om een groot monument te winnen, maar terugkijkend ben ik trots op mijn carrière”, aldus Langeveld. “Ik had altijd het idee om nog een klassiek voorjaar te doen, de reden waarom ik wielrenner ben geworden, en te stoppen op de Vélodrome in Roubaix. Ik voelde echter dat het tijd was om de stoppen, ik moet eerlijk zijn met mezelf.”

