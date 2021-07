Sean De Bie (29) kondigt einde profcarrière aan

Sean De Bie heeft het einde van zijn carrière als profrenner aangekondigd. De Belgische renner van Bingoal Pauwels Sauces WB hangt aan het eind van het seizoen zijn fiets aan de haak.

“De beslissing om te stoppen is niet licht genomen, maar door de jaren heen gegroeid”, laat De Bie weten via social media. “Er zijn verschillende redenen die achter deze beslissing schuilen, maar kort samengevat is er de laatste jaren – naar mijn gevoel – te weinig return on investment. Zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak. De angst om mezelf elke dag in het hedendaagse verkeer te begeven maakt deze beslissing alleen maar sterker.”

“Ik kan me inbeelden dat veel mensen verbaasd zijn dat ik op deze leeftijd stop, maar het is een zeer overwogen beslissing, gemaakt in overleg met mijn familie. Ondanks dit besluit wil ik benadrukken dat ik nog steeds ambities heb voor lopend seizoen, en het beste van mezelf wil geven, tot de laatste wedstrijd”, aldus de Belgische renner, die tot slot nog zijn ouders en fans bedankt in zijn aankondiging.

Na een seizoen bij het continentale Leopard-Trek maakte De Bie in 2014 met Lotto Belisol de stap naar de WorldTour. Voor die ploeg zou hij vier seizoenen rijden en successen behalen in de Ronde van Luxemburg, de Primus Classic en de Driedaagse van West-Vlaanderen. Daarna verkaste hij naar Vérandas Willems-Crelan en verhuisde hij mee naar Roompot-Charles. Sinds 2020 koerste hij in de kleuren van Bingoal Pauwels Sauces WB.