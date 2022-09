SD Worx versterkt zich met Mischa Bredewold en Femke Markus

Team SD Worx heeft zich voor de komende twee seizoenen versterkt met Mischa Bredewold (22) en Femke Markus (25). De twee jonge Nederlandse rensters komen over van Parkhotel Valkenburg.

Danny Stam, de sportief manager van SD Worx, heeft al jaren nauw contact met ploegleider Raymond Rol van Parkhotel Valkenburg. Stam: “Parkhotel Valkenburg biedt jonge meiden een uitgekiend programma waar ze zich goed kunnen ontwikkelen. Met Rol hebben wij nauw contact over welke stappen deze veelal jonge meiden zetten. Wanneer ze in hun ontwikkeling klaar zijn voor een stap hogerop attendeert Rol ons hierop.”

“Het verleden heeft inmiddels aangetoond dat die rensters vervolgens bij ons een volgende belangrijke stap kunnen zetten. In Nederland gaan we over een à twee jaar een nieuwe generatie krijgen die de toon zal zetten. Tot de kern van die nieuwe lichting kan ook Mischa Bredewold behoren”, aldus Stam. “Ze heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet en ik denk dat ze die progressie in onze ploeg kan voortzetten.”

Bredewold, dit jaar al zesde in de Bretagne Ladies Tour, elfde in de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour en 21ste in de Tour de France Femmes, hoopt zich bij SD Worx verder te ontwikkelen in het heuvelachtige gebied en op de langere beklimmingen. “Ik hoop me de komende jaren zodanig te ontwikkelen dat ik bij de beste Nederlandse rensters kan behoren. Ik weet dat ik bij Team SD Worx daar de mogelijkheden en het vertrouwen voor krijg.”

Stam is er ook van overtuigd dat Femke Markus in de kleuren van Team SD Worx nog de nodige stappen kan zetten. In eerste instantie is zij binnengehaald als een serieuze versterking voor de tweede lijn binnen de ploeg. “Maar Femke heeft het zeker in zich om verder te groeien binnen de ploeg”, is Stam van mening. Markus won dit jaar Leiedal Koerse, reed in La Classique Morbihan en Dwars door het Hageland naar het podium en wist zich ook te onderscheiden in koersen als de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour en de Lotto Belgium Tour.