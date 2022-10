SD Worx versterkt zich met Guarischi: “Sprinttrein voor Wiebes is nu noodzakelijk”

Team SD Worx kan volgend jaar rekenen op de diensten van Barbara Guarischi. De 32-jarige Italiaanse verlaat na drie seizoenen het Spaanse Movistar en tekent voor twee jaar bij de Nederlandse sterrenformatie. “Met de komst van Lorena Wiebes zochten we naar versterkingen om de sprint voor te bereiden”, legt sportief manager Danny Stam uit.

Guarischi staat te boek als een rappe renster, maar heeft ook de nodige ervaring als lead out-vrouw. “Met de komst van Lorena Wiebes zochten we naar versterkingen om de sprint voor te bereiden”, benadrukt Stam. “Een echte sprinttrein hebben we nooit gehad, maar nu is een lead-out trein voor Lorena wel noodzakelijk. Met Elena Cecchini, Christine Majerus, Lonneke Uneken en Barbara Guarischi hebben we rensters die hiervoor geschikt zijn.”

“Barbara is een ervaren renster die weet hoe ze in een sprint positie moet kiezen. Zij gaat een belangrijke rol in die sprinttrein vervullen”, schetst Stam. Voor Guarischi gaat er naar eigen zeggen een droom in vervulling. “Ik vond het al een eer toen ik via Elena (SD Worx-renster Elena Cecchini, red.) hoorde dat de ploeg interesse in mij had. Hoewel ik al jaren mee ga in het peloton, zie ik dit als een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan.”

Guarischi kan niet wachten om met een veelwinnares als Wiebes te werken. “Het is een overstap die ik niet meer had verwacht. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Lorena Wiebes. Ik ben enorm gemotiveerd om dit avontuur aan te gaan.” Guarischi won in haar loopbaan al etappes in de Giro d’Italia Donne en de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour, een rit in La Route de France en de Sparkassen Giro en EPZ Omloop van Borsele.

Contractverlenging voor Elena Cecchini

Team SD Worx heeft voor komend seizoen twee Italiaanse rensters aan boord. De eerder genoemde Elena Cecchini kwam al uit voor de Nederlandse formatie en zal ook in 2023 te bewonderen zijn in het tenue van SD Worx. De 30-jarige Cecchini heeft namelijk haar aflopende contract verlengd tot eind 2023. “Elena is een vaste waarde in dit team en heeft zich tot een echte koerskapitein ontwikkeld”, is Stam lovend. “Behalve een goede renster is ze ook een fijn persoon. Een sfeermaakster, die ook verantwoordelijkheid richting de jongere rensters neemt. Elena leert hen het vak op en naast de fiets.”

“Ik heb niet lang hoeven na te denken toen Team SD Worx me een nieuw contract aanbood”, zegt Cecchini, die verloofd is met Elia Viviani, er zelf over. “Ik heb het goed naar mijn zin in de ploeg en heb het afgelopen jaar gemerkt dat ik opnieuw een stap heb gezet. Ik heb mijn rol binnen de ploeg gevonden. Wanneer ik in dienst van de andere meiden rijd, wordt dit enorm gewaardeerd. Daarnaast ben ik blij met de komst van Barbara Guarischi. Dat geeft toch ook een extra motivatie.”