SD Worx verlengt contract en blijft tot en met 2026 hoofdsponsor van Team SD Worx

De Europese payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx heeft het contract als hoofdsponsor van de succesvolle vrouwenformatie SD Worx verlengd tot eind 2026. SD Worx is momenteel de beste ploeg op de UCI-ranking. “We willen alles op alles zetten om die positie te behouden. Daarnaast willen we met de verlenging van onze sponsoring de verdere uitbouw van het vrouwenwielrennen in het algemeen mee faciliteren”, zegt CEO Kobe Verdonck.

Team SD Worx kan terugblikken op een geslaagd voorjaar met vijftien podiumplekken, waaronder vijf overwinningen in onder andere Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Net als vorig seizoen is Team SD Worx ’s werelds beste ploeg in het vrouwenwielrennen en de nummer een op de UCI-teamranking. Reden genoeg voor SD Worx om nu al het contract – dat oorspronkelijk tot en met 2024 liep – open te breken en te verlengen tot eind 2026.

“Dit is een bijzondere samenwerking”, zegt teammanager Erwin Janssen. “Met SD Worx hebben we een hoofdsponsor gevonden die een enorme betrokkenheid toont bij onze ploeg. Uit de verlenging blijkt veel vertrouwen van SD Worx. Dat willen we absoluut waarmaken.” Het verlengde contract biedt Team SD Worx de mogelijkheid om met een langetermijnvisie verder te bouwen aan de ploeg. “Nu al zekerheid hebben over de komende 4,5 jaar, dat is uitzonderlijk in het wielrennen”, bevestigt Janssen.

Rust en continuïteit

“Het is als wielerploeg van groot belang dat je in alle rust en continuïteit kunt werken aan de toekomst. Dit is een project voor de lange termijn. Als je wil bouwen en toptalenten de kans wil geven om zichzelf te ontwikkelen, heb je een horizon van vier jaar nodig. We zijn al zes jaar opeenvolgend de nummer één in het vrouwenwielrennen. Het is ons doel om ook de komende vier jaar de beste van de wereld te blijven. Sterker nog, we gaan voor the next step.”

Kobe Verdonck, CEO van SD Worx, wil de verdere uitbouw van het vrouwenwielrennen mee faciliteren: “Ons bedrijf en onze klanten hechten veel waarde aan gelijke kansen voor iedereen. Door te investeren in de vrouwenwielersport willen we een omgeving creëren waar vrouwelijke topatleten zichzelf in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen. We zien heel wat raakvlakken met de waarden van SD Worx.”

“De laatste jaren zien we de aandacht voor het vrouwenwielrennen toenemen, zowel bij de media als bij de fans. Er zijn meer wedstrijden en het prijzengeld wordt gelijkgetrokken met dat van de wedstrijden voor de mannen. Door nu al te verlengen tot en met 2026 engageren we ons om het vrouwenwielrennen verder te laten professionaliseren. Wij verbinden onze naam aan een sport die aan het groeien is en waar teamgeest en diversiteit belangrijk zijn. Dit is een succesvolle samenwerking, waarbij er een groot vertrouwen is tussen sponsor en team. Dat blijkt ook uit de verlenging.”

Horizon

Sportief manager Danny Stam benadrukt dat het verlengde contract met hoofdsponsor SD Worx voor stabiliteit binnen de ploeg zorgt. “Het liefst wil je altijd werken met een horizon van zo’n vier jaar”, aldus Stam. “Dan kun je met jonge talenten naar de toekomst werken. De afgelopen jaren hebben wij bewust jonge rensters als Demi Vollering, Niamh Fisher-Black, Anna Shackley en Kata Blanka Vas gecontracteerd, waarbij we de eerste jaren ook nog in hen kunnen investeren.”

“Zeker nu het vrouwenwielrennen zich steeds verder ontwikkelt en er meer grote ploegen komen, is het uiterst belangrijk dat wij continuïteit kunnen bieden tot en met eind 2026. Dat SD Worx al vroeg het contract heeft opengebroken en verlengt tot en met 2026 is een teken van vertrouwen richting de ploeg.”