SD Worx rijdt vanaf Tour de France Femmes met nieuwe co-sponsor op tenue

SD Worx hoopt tijdens de Tour de France Femmes de overwinningen aaneen te rijgen zoals ze het hele seizoen al doen. Daar zal het bedrijf Protime op hopen, want dat prijkt vanaf de start van de Tour op het tenue van de Nederlandse succesformatie.

Protime, een bedrijf dat actief is in tijdsregistratie, toegangscontrole en personeelsplanning, is sinds 2011 een dochter van de SD Worx groep. Het hoopt via de sponsoring veel visibiliteit te genereren in de markten waar het actief is én wordt. “De aandacht voor vrouwenwielrennen zal in de toekomst enkel toenemen. Ons logo en merk zal via dit sponsorship in miljoenen huiskamers binnenkomen, en zo een extra boost geven aan onze naamsbekendheid en internationale groei.”

Het bedrijf mikt de komende jaren op groei in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen, zo valt te lezen in het persbericht. Team-manager Erwin Janssen geeft aan blij te zijn met de nieuwe co-sponsor: “Het zorgt ervoor dat de ploeg de komende jaren haar doelstellingen kan nastreven om de nummer één van de wereld te blijven. In de Tour de France Femmes gaan we ook voor het allerhoogste en willen we de gele trui mee naar huis nemen.” Vanaf de Tour is het logo zowel op de voorkant als achterzijde van het shirt te zien, net onder het logo van het moederbedrijf.

