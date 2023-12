maandag 18 december 2023 om 10:55

SD Worx kiest ook in 2024 voor kleurrijk tenue

De shirts van SD Worx staan bekend om hun bonte kleuren. In 2024 zal dat niet anders zijn. De Nederlandse ploeg gaat opnieuw voor een kleurrijk tricot, met ditmaal nog wat meer paars dan afgelopen jaar.

“Het shirt valt op dankzij de de kleuren die mooi in elkaar overvloeien”, aldus Lorena Wiebes, die al poseerde in het nieuwe shirt. De kleding van SD Worx wordt net als in 2023 geleverd door Specialized.