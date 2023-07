SD Worx boekt vijftigste seizoenszege in de Tour de France

De zege van Lorena Wiebes in de Tour de France was alweer de vijftigste seizoenszege van SD Worx in 2023. De Nederlandse ploeg heeft nu al 31 overwinningen meer dan in het hele seizoen 2022.

Demi Vollering is de grote winnares bij SD Worx. De Nederlands kampioen mocht dit seizoen al dertien keer het zegegebaar maken, waaronder in Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en het NK op de weg.

Lotte Kopecky komt op een goede tweede plaats met tien zeges. Zij was dit jaar al de beste in de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen en de eerste rit in de Tour de France. Sprintkanon Wiebes staat op dit moment op negen overwinningen.

Ook een leuke statistiek: slechts vier van de zestien SD Worx-rensters wisten dit seizoen nog niet te winnen. Dit zijn Sina Frei, Femke Markus, Anna Shackley en Chantal van den Broek-Blaak, al reed laatstgenoemde dit jaar nog geen koers.