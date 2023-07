Scherpe Andy Schleck: “Jumbo-Visma is een leger van Duitse tanks”

Voormalig wielrenner en Tourwinnaar Andy Schleck lijkt niet echt gecharmeerd van Jumbo-Visma en zijn kopman Jonas Vingegaard. In gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe haalt de Luxemburger uit naar de huidige geletruidrager. “Hij straalt een vorm van arrogantie uit”, is Schleck van mening.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Schleck, die in 2014 op slechts 29-jarige leeftijd een punt zette achter zijn carrière, vergelijkt Vingegaard met zijn grote concurrent Tadej Pogacar. “Ik kan me niet herinneren dat we zulke verschillende favorieten hebben gezien in de Tour. Tadej is iemand die altijd aan het lachen is en plezier maakt. Zodra hij een bergje ziet, wil hij aanvallen. Jumbo-Visma is meer een leger van Duitse tanks.”

“Ze zijn tactisch slim, maar Jonas zit zo wel in een beschermende bubbel, zonder al te veel vrijheid. Hij gaat met de stroom mee.” Schleck heeft het ook over de persoonlijkheid van de regerende Tourwinnaar. “Hij is superverlegen, praat weinig en laat nooit iets los. Hij straalt een vorm van arrogantie uit. Ik zie hem steeds de bus verlaten zonder een woord te zeggen. Hij is onzichtbaar.”

Vingegaard: “Het kan mij niet schelen wat hij denkt”

Zaterdag werd Vingegaard, na de etappe naar Limoges, geconfronteerd met de woorden van Schleck. De Deen lijkt niet echt onder de indruk. “Hij heeft recht op zijn mening, maar het kan mij niet schelen wat hij denkt. Dat hij me arrogant heeft genoemd, had ik wel niet verwacht. Ik ben kalm, dat is waar, maar ik ben niet verlegen. Ik praat veel met renners in het peloton. Ik ben nu eenmaal niet degene die het hardst roept.”