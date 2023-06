Ide Schelling klopt Luka Mezgec in Ronde van Slovenië

Op een gitzwarte dag voor het wielrennen heeft Ide Schelling de derde rit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De coureur van BORA-hansgrohe bleek na 173 kilometer de snelste te zijn van een uitgedund peloton, dat voor een groot deel in de laatste kilometer een verkeerde afslag nam.



Toen het nieuws over het overlijden van Gino Mäder vanochtend binnenkwam, was het peloton al onderweg naar finishplaats Postojna.

De derde rit kenmerkte zich door een kopgroep van vijf met daarbij de Slovenen Kristijan Koren en Mihael Stajnar, de Duitser Lukas Meiler, de Tsjech Tomas Kalojiros en de Italiaan Alessandro Iacchi. De kopgroep kreeg een aantal minuten voorsprong van het peloton, dat net als voorgaande dagen weer wilde gaan sprinten.

Jayco AlUla nam in de voorbereidingen op de sprint weer zijn verantwoordelijkheid voor Dylan Groenewegen en haalde de vlucht op twintig kilometer van de meet bij, maar zag de Nederlandse sprinter in de heuvelachtige zone die daarna volgde even lossen.

Vooraan probeerden er verschillende renners om weg te komen, waaronder Wout Poels en Matej Mohoric van Bahrain Victorious. Zij wisten op dat moment nog niet van het overlijden van hun ploeggenoot.

Peloton rijdt verkeerd

Groenewegen zou uiteindelijk in de laatste kilometers weer aansluiten, maar zou niet meer om de zege meesprinten. Op een rotonde reed een groot deel van het peloton, waaronder Groenewegen, verkeerd. Daardoor kwamen ineens Schelling en Mezgec in kansrijke positie te rijden. Schelling zou Mezgec uiteindelijk heel nipt kloppen.