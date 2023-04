Scheldeprijs: Uno-X met titelverdediger Kristoff, Team DSM mikt op Welsford

De selecties voor de Scheldeprijs blijven maar binnendruppelen. Binnen het kamp van Uno-X is Alexander Kristoff, de winnaar van vorig jaar, de grote blikvanger. Team DSM heeft dan weer vertrouwen in de sprintcapaciteiten van Sam Welsford.

Uno-X rekent woensdag dus vooral op Kristoff. De sterke Noor was vorig jaar nog de beste in de Scheldeprijs, al was dat wel na een verregende en loodzware editie. In een koers die werd gekenmerkt door waaiervorming, trok Kristoff in de finale ten aanval en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de overwinning.

Dit jaar mogen de renners zich opmaken voor een droge en niet al te zware editie van de Scheldeprijs, wat een sterke beer als Kristoff niet meteen in de kaart speelt. Toch mogen we 35-jarige coureur ook niet uitvlakken in een reguliere massasprint. De ploeg heeft met Kristoffer Halvorsen en Søren Wærenskjold echter nog twee opties, mocht het uitdraaien op een sprint.

Marcus Sander Hansen, Louis Bendixen, William Blume Levy en Tord Gudmestad vervolledigen de selectie van Uno-X voor de Scheldeprijs.

Welsford hoger in de pikorde

Team DSM zal vooral kijken naar de snelle Australiër Sam Welsford. De 27-jarige Welsford won dit jaar al twee etappes in de Vuelta a San Juan, was tevens de beste in de GP Criquielion en snelde al naar podiumplaatsen in de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic.

Welsford is overigens niet de enige rappe man in de selectie, met ook nog Alberto Dainese en Casper van Uden aan boord, maar Welsford staat voor de Scheldeprijs hoger in de pikorde. Tobias Lund Andresen, Niklas Märkl, Tim Naberman en Alex Edmondson zijn de overige namen.

