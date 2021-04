Scheldeprijs: BORA-hansgrohe met Ackermann, UAE Emirates rond Kristoff

De selecties voor de Scheldeprijs blijven binnendruppelen. BORA-hansgrohe rekent woensdag op de snelle benen van Pascal Ackermann, Alexander Kristoff (winnaar in 2015) is de vooruitgeschoven pion bij UAE Emirates.

De snelle Ackermann werd in 2018 al eens tweede in de Scheldeprijs, achter Fabio Jakobsen. Vorig jaar werd de Duitser dan weer gedeclasseerd vanwege het afwijken van zijn lijn met een val van August Jensen als gevolg. De 27-jarige Ackermann kan woensdag sportieve revanche nemen, al wist hij dit seizoen nog niet te winnen in het tenue van BORA-hansgrohe.

Ackermann is overigens niet de enige rappe man binnen de selectie van BORA-hansgrohe. De Duitse WorldTour-formatie kan in een sprint eventueel ook nog rekenen op Martin Laas. Mocht de 109e editie van de Scheldeprijs door de weersomstandigheden uitdraaien op een waar slagveld, dan is het wellicht uitkijken naar Nils Politt.

UAE Emirates rekent in de vlakke eendagskoers op Alexander Kristoff, die in 2015 nog naar de zege wist te sprinten in Schoten. De sterke Noor werd in aanloop naar de Scheldeprijs nog zesde in Dwars door Vlaanderen en achttiende in de Ronde van Vlaanderen. Renners als Ryan Gibbons en Maximiliano Richeze kunnen hem naar een mogelijke zege piloteren.

Selectie BORA-hansgrohe voor Scheldeprijs (7 april)

Pascal Ackermann

Marcus Burghardt

Martin Laas

Nils Politt

Andreas Schillinger

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

Selectie UAE Emirates voor Scheldeprijs (7 april)

Sven Erik Bystrøm

Ryan Gibbons

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Ivo Oliveira

Rui Oliveira

Maximiliano Richeze