Schade valt mee bij gevallen Lorena Wiebes

Lorena Wiebes kwam vandaag als 92ste over de streep in de openingsetappe van de Healthy Ageing Tour, maar leek na de laatste bocht nog de grootste kanshebber op de ritzege. De sprintster van Team DSM tikte echter het achterwiel van Alice Barnes aan en ging op hoge snelheid tegen de grond.

Alice Barnes trok vanuit de Geert Timmer-bocht op het TT-circuit van Assen de sprint op gang. De Britse kampioene had Lorena Wiebes in haar wiel zitten. Zij leek in pole position te zitten, maar bij het opdraaien van de laatste rechte lijn kwam de snelle Nederlandse hard ten val nadat ze het wiel van Barnes aantikte.

Wiebes draaide op het asfalt een aantal keren rond haar eigen as, maar uiteindelijk wist ze zelfstandig de finish te overschrijden. De schade blijkt echter mee te vallen voor de jonge sprintster. “Het is sportief gezien een teleurstelling, maar het goede nieuws is wel dat Lorena redelijk ‘OK’ is en geen vervelende blessures heeft opgelopen.”

“Het had veel erger kunnen zijn en we zijn dus heel erg opgelucht. We deden vandaag mee om de ritzege en dat is iets positiefs. Dit kunnen we meenemen naar de komende dagen”, zo laat coach Hans Timmermans weten in een persbericht.