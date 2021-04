Schachmann teleurgesteld na negende plek in Luik: “Niet zoals gehoopt”

Maximilian Schachmann en BORA-hansgrohe namen de koers meermaals in handen in Luik-Bastenaken-Luik, maar verder dan een negende plaats kwam de Duitse kopman niet. “Ik voelde mij goed vandaag, maar het eindresultaat is niet waar we op hadden gehoopt”, vertelt Schachmann na afloop.

“Ik miste de jump om bij de beslissende kopgroep aan te sluiten”, is de winnaar van Parijs-Nice en de nummer drie uit de Amstel Gold Race eerlijk. “En in de finale waren we simpelweg niet in staat om het gat nog te dichten. Het is jammer dat niemand in die achtervolgende groep energie wilde steken in de achtervolging. Toen het verschil nog tien seconden was, probeerde ik nog aan te sluiten, maar niemand anders wilde meerijden.”

Ploegleider Enrico Poitschke baalt ook van de negende plaats van Schachmann. “Dit is niet het resultaat dat we wilden behalen, maar in het algemeen zag ik een goede wedstrijd van de ploeg. We zaten goed op de beslissende momenten, ook met Max in de finale. Maar onze inspanningen waren niet genoeg voor hem om bij de besten te houden. We zullen dit gaan bespreken en kijken wat we kunnen meenemen van deze ervaringen”, aldus Poitschke.