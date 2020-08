Schachmann: “Ik maakte een foutje op de laatste gravelstrook” zondag 2 augustus 2020 om 09:15

Maximilian Schachmann was een van de smaakmakers van de veertiende editie van Strade Bianche. De Duitse kampioen van BORA-hansgrohe zag Wout van Aert naar de zege soleren, maar finishte na een zeer aanvallende wedstrijd als derde in Siena.

De meest recente winnaar van Parijs-Nice probeerde in de finale nog naar de eenzame Van Aert te rijden, maar de renner van Jumbo-Visma bleek sterk genoeg om Schachmann en Davide Formolo van zich af te houden. In de sprint voor de tweede plaats moest de Duitser zijn meerdere erkennen in Formolo.

“Het was echt een hele zware dag. Het was erg belangrijk om goed met de hitte om te gaan. Ik focuste me vooral op hydrateren en probeerde zo min mogelijk energie te verspillen op de eerste gravelstroken. Ik zag toen al dat alle renners ontzettend moe waren. Ik voelde me nog goed en besloot dan ook aan te vallen in de finale.”

Minder risico’s

Zo voerde Schachmann de forcing op de cruciale gravelstrook van Monte Sante Marie, maar de 26-jarige coureur liep wellicht iets te hard van stapel. “Ik ging twee keer bijna onderuit, aangezien we door al het stof bijna niks konden zien. Ik besloot dan ook wat minder risico te nemen op de laatste gravelstrook, wat toch wel een inschattingsfout was.”

Van Aert nam in aanloop naar Le Tolfe meer risico’s, begon als eerste aan het steile klimmetje en reed vervolgens op indrukwekkende wijze een mooie voorsprong bijeen. Schachmann: “Ik probeerde nog de oversteek te maken, maar dan zou ik geen energie meer hebben gehad voor die laatste kilometer en de eindsprint. We kunnen echter wel spreken van een goede tweede seizoensstart.”