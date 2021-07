Schaal Sels Merksem afgelast vanwege oplopende coronacijfers

De Schaal Sels Merksem is afgelast vanwege de oplopende coronacijfers. De organisatie kan de gezondheid en de veiligheid van medewerkers, renners, ordediensten en bezoekers niet voor 100 procent garanderen. De koers uit de Bingoal Cycling Cup stond gepland voor 22 augustus.

Het creëren van een volledig gecontroleerde en coronaveilige omgeving op de Bredebaan in het centrum van Merksem is in deze omstandigheden onmogelijk, laat de organisatie weten. “Een vaccinatiepaspoort of een sneltest vragen aan toeschouwers die een wielerwedstrijd bijwonen is op organisatorisch vlak niet haalbaar, ook al omdat de finale van de Schaal Sels zich afspeelt op de grootste winkelas van Merksem te midden van duizenden belangstellenden.”

De organisatie richt zich nu op een nieuwe editie in 2022.