Saudi Tour keert na een jaar afwezigheid terug op de wielerkalender

De Saudi Tour is terug. Nadat de wedstrijd in 2021 geen doorgang kon vinden vanwege de coronacrisis, zal in 2022 een nieuwe editie verreden worden. Dat heeft de organisatie laten weten middels een persbericht. De wedstrijd in Saudi-Arabië begint op 1 februari en eindigt op 5 februari.

Over het parcours is voorlopig nog weinig bekend. Het enige wat duidelijk is, is dat er een belangrijke rol zal zijn weggelegd voor de stad Al-‘Ula, dat op de Werelderfgoed lijst van UNESCO staat.

In 2020, toen de eerste editie van de Saudi Tour plaatsvond, ging de eindzege naar Phil Bauhaus van (destijds) Bahrain-McLaren, voor Nacer Bouhanni en Rui Costa. Bauhaus wist in de vijfdaagse ook twee ritzeges te bemachtigen.

In 2022 zal er ook een damesversie plaatsvinden van de Saudi Tour, de Saudi Women Ride, net als een race voor junioren en kinderen.