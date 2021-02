Sarah Gigante verlengt Australische tijdrittitel

Sarah Gigante (Tibco-SVB) is voor de tweede opeenvolgende keer Australische kampioene tijdrijden geworden. In Ballarat was het 20-jarige toptalent Grace Brown (Team BikeExchange) te vlug af.

Een duel tussen Gigante en Brown was vooraf al aangekondigd. Het verschil met de nummer drie was enorm. De winnares van het brons, Nicole Frain, moest bijna vier (!) minuten toegeven op Gigante, die aan een gemiddelde van ruim 42 kilometer per uur over het parcours jakkerde. Ruim twee minuten sneller dan een jaar eerder. De vice-wereldkampioene Esports bleek aan de finish uiteindelijk 17 seconden sneller dan Brown, vorig jaar winnares van de Brabantse Pijl.

Voor de jonge Gigante is het haar tweede Australische tijdrittitel op rij. In 2019 won ze ook al eens de wegtitel. Onlangs schreef ze al het Santos Festival of Cycling op haar naam.