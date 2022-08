Santiago Buitrago wint openingsetappe Vuelta a Burgos op lastige aankomst

Santiago Buitrago heeft de eerste etappe van de Vuelta a Burgos gewonnen. De Colombiaan van Bahrain Victorious was de beste op de oplopende finish in Burgos. Ruben Guerreiro en Tao Geoghegan Hart mochten mee op het podium. Buitrago is meteen ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste etappe van de Vuelta a Burgos was met zijn 157 kilometer de kortste. Na een kleine 20 kilometer koersen ontstond de vlucht van de dag, nadat er in de openingsfase meerdere keren werd aangevallen. Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Jesus Ezquerra (Burgos-BH) en Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) sloegen de handen in elkaar en reden weg van het peloton. Drie Spanjaarden bij elkaar, dat ging goed vooruit. Het drietal had al snel een voorsprong van vijf minuten te pakken.

Het peloton vond het best oké, de drie koplopers. Hun voorsprong liep dan ook verder uit tot en met een goede acht minuten. Op de Altotero, een beklimming van eerste categorie, graaide Ezquerra de punten voor het bergklassement mee, voor zijn landgenoten. Op diezelfde klim viel opeens Miguel Ángel López uit het niets aan, de Colombiaan van Astana Qazaqstan is bezig aan zijn eerste koers sinds zijn korte schorsing, maar zijn poging strandde niet veel later.

Vreemde move van Ezquerra en Sevilla

Dankzij deze onverwachte move kwam er wel een stroomversnelling in het peloton, dat drie minuten van de voorsprong van de vluchters dichtreed. Ezquerra en Sevilla zaten duidelijk mee met een doel in de vlucht van de dag; punten voor het bergklassement nemen. De twee lieten zich even uitzakken, maar veranderden hun gedachten dan toch. Ze sloten terug aan bij Azparren en timmerden gezamenlijk verder aan hun tocht richting Burgos.

Met nog vijftig kilometer te gaan sloop het peloton steeds dichter en dichter richting de vluchters, de drie Spaanse leiders hadden op dat moment nog net een voorsprong van twee minuten. Op zestien kilometer van de streep waren ze eraan voor de moeite en werden ze gegrepen door het jagende peloton. João Almeida, een van de kanshebbers voor de eindzege, werd daar even opgeschrikt door een lekke band, maar de Portugees van UAE Emirates kon snel terugkeren.

Wachten op slotklim

In het peloton nam onder andere Robert Gesink de leiding in de finale, de Nederlander van Jumbo-Visma reed ook het laastte gaatje dicht naar de koplopers. Met vijftien kilometer op de teller passeerde het peloton voor het eerst aan de finish op Alto del Castello, een echte aankomst voor punchers. Onder anderen Wout Poels probeerde het om daar al weg te rijden, maar na veel vijven en zessen reed er niemand weg.

Wachten op de slotbeklimming met andere woorden. Het was UAE Emirates die richting de voet het tempo opvoerde, om mogelijke aanvallen te vermijden. BORA-hansgrohe en Jumbo-Visma namen echter het initiatief over in de laatste kilometer en gooiden het tempo verder de lucht in.

Buitrago haalt stevig uit

Het was Santiago Buitrago, die eerder dit jaar een etappe in de Giro d’Italia won, die op de slotklim over de meest explosieve benen beschikte. De 22-jarige renner sprong weg op een goede 500 meter van de streep en hield zijn concurrenten achter zich. Ruben Guerreiro kwam uiteindelijk nog het dichtste en strandde op plaats twee. Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley en Vincenzo Nibali, drie Giro-winnaars, maakten de top-5 compleet.

Wilco Kelderman was de beste Nederlander op plaats zes, Ilan Van wilder finishte op een knappe achtste plaats. Dankzij de overwinning van Buitrago is hij natuurlijk ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Vuelta a Burgos. De Spaanse ronde duurt nog tot en met aanstaande zondag.

