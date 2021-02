Sanne Cant over wegprogramma: “Ik ga enkele mooie koersen rijden”

Nog één veldrit en dan zet ook Sanne Cant een punt achter haar crosseizoen. De 30-jarige renster zal vervolgens wat gas terugnemen, maar heeft ook al nieuwe vooruitzichten. “Ik ga enkele mooie wegkoersen rijden”, zo laat ze na afloop van de Waaslandcross weten aan Sporza.

Cant liet in het verleden al mooie dingen zien op de weg. Zo werd ze in 2018 derde op het Belgisch kampioenschap op de weg in Binche. Ook in 2017 was ze een van de hoofdrolspeelsters op het BK wegwielrennen. Dit jaar is het tijd voor iets nieuws, zo verklapt Cant na afloop van de cross in Sint-Niklaas.

“Ik doe zo wat verse lucht op”

“Ik doe al vijftien jaar hetzelfde. Na het veldritseizoen drie weken rust inlassen en dan opbouwen, om dan in mei naar Spanje te gaan en vervolgens dezelfde wedstrijden te rijden. Ik ga dit jaar enkele mooie wegkoersen rijden. Ik zal er bij zijn in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. We gaan met de ploeg een zestal mooie wedstrijden betwisten.”

“Dit is iets nieuws, ik doe zo wat verse lucht op”, aldus Cant, die op de weg zal uitkomen voor Ciclismo Mundial, de overkoepelende wegformatie van de gebroeders Roodhooft. Ciclismo Mundial heeft inmiddels al uitnodigingen ontvangen voor Dwars door Vlaanderen, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem.