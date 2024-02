zondag 4 februari 2024 om 09:20

Sanne Cant (14e) had weer last van haar rug: “Kan je op dit parcours niet verstoppen”

Veertiende: het is een klassering waar Sanne Cant voor het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor wellicht geen rekening mee had gehouden. Er is echter een verklaring voor het mindere presteren van de drievoudig wereldkampioene. “Mijn rugproblemen staken weer de kop op”, vertelde ze na afloop aan Sporza.

Cant maakte afgelopen vrijdag nog een sterke indruk in de Mixed Team Relay, maar kwam er één dag later niet aan te pas in de WK-wedstrijd voor elitevrouwen. “Mijn rugproblemen staken weer de kop op en dat kan je op dit parcours niet verstoppen. Ik ben daarmee teruggekomen van de stage en vorige week in Hoogerheide (doelt op de afsluitende Wereldbeker, red.) kon ik het door het snelle parcours nog wegsteken.”

“Maar nu moest er heel veel kracht vanuit de rug komen en die kracht was er gewoon niet. Ik reed rond en dat was het dan ook gewoon. Of ik aan opgeven heb gedacht? Dat is het laatste dat in je opkomt. Ik ben blijven rijden en knokken en gehoopt nog een aantal UCI-punten mee naar huis te nemen om toch een betere startpositie te hebben voor volgend jaar.”

Want Cant hoopt volgend jaar voor een achttiende en laatste keer deel te nemen aan het WK veldrijden, dat in 2025 zal plaatsvinden in het Franse Liévin. “Ik hoop er volgend jaar nog eens bij te zijn, maar dan moet ik eerst terug een deftig niveau halen en geselecteerd worden. Maar normaal gezien was dit inderdaad niet mijn laatste WK.”

Mooie woorden voor Fem van Empel

Cant stond ook nog even stil bij Fem van Empel, die in Tábor haar wereldtitel met verve wist te prolongeren. “Ik had verwacht dat ze twee minuten zou wegrijden, dus ik denk dat iedereen het wel zag aankomen. Dit parcours liegt niet. Het is heel straf wat ze doet. Ik denk dat we voor een aantal jaar zoet zijn.”