Sandy Dujardin boekt eerste profzege in Rwanda

Sandy Dujardin heeft de eerste etappe van de Tour du Rwanda gewonnen. In Rwamagana was de Franse renner het snelst in een massasprint. Voor zijn ploeg TotalEnergies was dit de tweede zege op rij, nadat Alexandre Geniez de proloog al had gewonnen.

Na de door Alexandre Geniez gewonnen proloog ging de Tour du Rwanda vandaag verder met de eerste etappe. Het was een serieuze rit over 148 kilometer van hoofdstad Kigali naar Rwamagana, met onderweg twee gecategoriseerde beklimmingen en de aankomst op een heuvelachtige lokale ronde die tien keer moest worden afgelegd – een finish met mogelijkheden voor puncheurs. Onder bewolkte omstandigheden werd het peloton om negen uur lokale tijd op gang gebracht.

Vroeg in de etappe kwam een ontsnapping met vier man tot stand. Leo Hayter (Great Britain), het jongere broertje van Ethan, en de Belg Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland) sloegen de handen ineen met Nasser Eddine Maatougui en El Houcaine Sabbahi uit de Marokkaanse ploeg en dit viertal reed in de eerste helft van de rit meer dan vier minuten voorsprong bij elkaar op het peloton, waar TotalEnergies, de ploeg van gele trui Geniez, controleerde.

Rond halfkoers was Maatougui de eerste vluchter die eraf moest en op de lokale rondes moest ook Sabbahi lossen. Zo bleven Hayter en Stockman samen van voren over. Hun voorsprong liep wel langzaam maar zeker terug omdat het peloton was gaan versnellen en met nog een ronde te gaan bedroeg het verschil nog slechts 38 seconden. Dat bleek niet genoeg voor de overwinning en uiteindelijk moest een pelotonssprint de beslissing brengen.

Daarin beschikte Sandy Dujardin over het beste eindschot. De Franse renner van TotalEnergies bleef zijn landgenoot Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) net voor. Voor de 24-jarige Dujardin was het zijn eerste profzege in zijn nog jonge carrière.

