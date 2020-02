Sánchez soleert naar de zege in slotrit Vuelta a Murcia, eindzege voor Meurisse zaterdag 15 februari 2020 om 16:53

Xandro Meurisse is de eindwinnaar van de Vuelta a Murcia geworden. De coureur van Circus-Wanty Gobert moest zaterdag nog een aanval van Lennard Kämna pareren, met succes. De etappezege was voor Luis Léon Sánchez, die in Murcia net als vorig jaar naar de overwinning soleerde. Tweede werd Omar Fraile, derde Josef Cerny.



Xandro Meurisse moest zaterdag hard werken om zijn leiderstrui te verdedigen in de Vuelta a Murcia. Het gevaar kwam niet van mannen als Alejandro Valverde en Luis Léon Sánchez – zij waren immers al op zeventien minuten gereden in de eerste etappe – maar wel van het Duitse talent Lennard Kämna.

Kämna in de aanval

Hij reed op dertig kilometer van de finish naar Alejandro Valverde toe, die even daarvoor op de Collado Bermejo ten aanval was getrokken. Samen reden ze een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar op het groepje achtervolgers met daarbij Meurisse, maar ook Matteo Trentin, Felix Grosschartner, Cerny en Fraile.

Meurisse en achtervolgers dichten het gat

Op dat moment was er nog maar twintig kilometer te rijden. Code rood voor Meurisse, want Kämna stond op slechts zeventien seconden van de leider. Mede dankzij de goede samenwerking bij de achtervolgers wist Meurisse alsnog het gat te dichten. Daarmee werd zijn eindzege veilig gesteld.

Sánchez grijpt de dagzege

In de strijd om de dagzege was het Sánchez die handig gebruikmaakte van de hergroepering door direct te versnellen. De Spanjaard van Astana zagen ze pas aan de finish weer terug. Dit jaar zag het thuispubliek Sánchez dus solo aankomen, vorig jaar moest hij eerst met Valverde afrekenen in een sprint-a-deux.