Samuele Battistella uit de roulatie vanwege peesontsteking

Samuele Battistella is sterk aan het nieuwe seizoen begonnen, maar nu moet de Italiaanse renner even pas op de plaats maken. Hij kampt immers met een peesontsteking waarvan hij last kreeg in de Volta ao Algarve en moet rust nemen om te herstellen.

Battistella (Astana Qazaqstan) maakt zijn blessure bekend in een kort bericht op social media. Hij schrijft: “Wat een start van het seizoen! Helaas is het tijd om te herstellen, want ik heb in de Volta ao Algarve een peesontsteking opgelopen.”

De 23-jarige Italiaan, de winnaar van het veelbesproken beloften-WK van 2019, begon het nieuwe wielerjaar met twee top 10-klasseringen en een zevende plaats in het eindklassement van de Tour de La Provence.

Die sterke lijn trok hij door naar de Volta ao Algarve, waar hij achter David Gaudu als tweede over de streep kwam op de Alto da Fóia en zestiende eindigde in de individuele tijdrit. In de slotetappe naar Malhão staakte hij vroegtijdig de strijd.