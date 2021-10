Samuele Battistella soleert naar zege in eerste Veneto Classic

De eerste editie van de Veneto Classic is gewonnen door Samuele Battistella. De 22-jarige Italiaan van Astana-Premier Tech boekte in Bassano del Grappa na een solo zijn eerste profzege.

Het Italiaanse wielerseizoen kwam vandaag ten einde met de gloednieuwe koers Veneto Classic, een wedstrijd uit de koker van ex-prof Filippo Pozzato, die tegenwoordig als koersdirecteur het wielrennen in Veneto op de kaart probeert te zetten. De Veneto Classic ging van start in gondelstad Venetië voor een koers van 206,5 kilometer naar de finish in de schitterende plaatsnaam Bassano del Grappa. Onderweg kregen de renners zes korte hellingen voor de wielen geschoven. Met onder meer Matteo Trentin, Alexey Lutsenko, Diego Ulissi, Marc Hirschi en Alberto Dainese stond de winnaar op voorhand allesbehalve vast.

Zeven renners trekken ten aanval

Om goed 11.30 uur klonk in Venetië het startschot voor de Veneto Classic en vervolgens was het wachten op de traditionele vroege vlucht. Die werd gevormd door Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega), Luka Pajek (Team Hrinkow Advarics Cycleang), Petr Rikunov (Gazprom-RusVelo), Paolo Totò (Amore & Vita-Prodir), Lorenzo Visintainer (General Store Essegibi) en Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong op tot ruim drie minuten. Edoardo Martinelli (Mg.k Vis VPM) probeerde nog de sprong te wagen, maar het bleek de aanzet tot een chasse patate.

Met het verstrijken van de kilometers werd ook het verschil met de kopgroep steeds kleiner. Op goed zestig kilometer van de finish bedroeg de voorsprong van de zeven vluchters nog maar anderhalve minuut. In het peloton zagen we vooral de mannen van UAE Emirates flink op kop beuken, met een zeer bedrijvige Matteo Trentin. De Italiaan, tweede in de Coppa Agostoni en Giro del Veneto, besloot een eerste keer aan de boom te schudden op de zeer smalle kasseiklim van La Tissa. Het bleek de aanzet tot een interessant intermezzo, maar echt veel zoden bracht het niet aan dijk.

Bedrijvige Trentin maakt de koers hard

Op de tweede en laatste passage van La Tissa was het opnieuw alle hens aan dek in het peloton en het was opnieuw Trentin die zich niet kon inhouden. De ervaren Italiaan wist met een nieuwe versnelling de laatste overlevers van de vroege vlucht bij te halen en was vervolgens niet van plan om de benen stil te houden, maar raakte opnieuw niet weg. Door de inspanningen van Trentin was het peloton wel behoorlijk verbrokkeld, al zagen we in de vlakke kilometers richting de volgende klim van de dag, La Rosina, steeds meer renners vanuit de achtergrond weer terugkeren.

Trentin voelde blijkbaar zijn benen niet en dus gaf hij er met 40 kilometer te gaan nog maar eens een lap op. De renner van UAE Emirates kreeg het gezelschap van Samuele Battistella (Astana-Premier Tech) en Riccardo Verza (Zalf Euromobil Fior) en zo hadden we weer een nieuwe kopgroep. De drie Italianen draaiden vervolgens goed rond en wisten zo een interessante voorsprong bijeen te fietsen. Op de klim van La Rosina (goed drie kilometer aan 6%) ging het licht uit bij Verza, die nog voor de top werd bijgehaald door een achtervolgend groepje met onder meer Guillaume Martin en Vincenzo Albanese.

Trentin komt op knullige wijze ten val, Battistella plots alleen

Trentin en Battistella bleven intussen goed samenwerken en wisten zo hun voorsprong op een achtervolgende groep van een tiental renners uit te diepen tot een halve minuut. In deze achtervolgende groep werd het vuile werk opgeknapt door de mannen van Cofidis, maar er zaten ook te veel stoorzenders in de groep, waardoor er absoluut geen sprake was van een goed georganiseerde achtervolging. We konden ons langzaam gaan opmaken voor een duel tussen Trentin en Battistella, maar plots werd de koers opgeschrikt door een valpartij van Trentin. De Italiaan ging bergop onderuit, nadat hij het achterwiel had aangetikt van Battistella.

Een verbouwereerde Battistella keek nog even achterom, maar moest het plots in zijn eentje zien op te knappen. Trentin stapte na zijn knullige valpartij wel weer op de fiets en wist nog aan te pikken bij de achtervolgende groep, bestaande uit Lutsenko, Hirschi, Davide Formolo, Lorenzo Rota, Martin, Andrea Piccolo, Restrepo, Ulissi, Rochas en de ongelukkige Trentin. Het was nu aan Battistella om in de laatste vijftien kilometer uit de greep te blijven van de achtervolgende groep. Een probleem: de koploper moest nog wel een laatste keer over de bijna drie kilometer lange La Rosina.

Voorsprong Battistella smelt als sneeuw voor de zon

De dappere Battistella bleef een goed tempo ontwikkelen op de voorlaatste klim, maar leek na een versnelling van Rochas een vogel voor de kat. De Fransman kwam na een versnelling tot op tien seconden van de Italiaan, maar het bleek te veel gevraagd om het laatste gaatje te dichten, ook al omdat Lutsenko (als ploegmakker van Battistella) niet van plan was om over te nemen. Dit speelde Battistella dan weer in de kaart en de beloftenwereldkampioen van Yorkshire begon uiteindelijk met een voorsprong van goed twintig seconden aan de korte afdaling van La Rosina.

De zege was echter nog niet beginnen voor Battistella, aangezien de renners op goed vijf kilometer van de streep nog een ultieme kuitenbijter kregen voorgeschoteld. Een muur van 400 meter aan ruim 11% en dit bleek het aangewezen punt voor Hirschi om iets te ondernemen. Door de versnelling van de Zwitser kwamen de achtervolgers toch weer akelig dicht bij Battistella. Met nog twee kilometer te gaan werd het verschil geklokt op amper vijf seconden, maar Battistella weigerde zich na zijn lange aanval nog te laten inrekenen.