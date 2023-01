Sam Welsford bezorgt Team DSM dagsucces: “Denk dat we deze zege echt verdienen”

Sam Welsford was de enigszins verrassende winnaar van de zesde etappe van de Vuelta a San Juan. De Australiër van Team DSM versloeg met Sam Bennett, Fernando Gaviria en Fabio Jakobsen niet de minste namen in de massasprint. In het flashinterview na afloop sprak Welsford vol lof over zijn ploeggenoten.

“De ploeg was geweldig”, aldus de 27-jarige sprinter. “Ik had het niet zonder de jongens kunnen doen. Ze hebben de hele dag naar me omgekeken, zoals ze de hele week al doen. Ze geloofden in me, ze hielpen me en vandaag zeiden ze dat deze sprint bij me zou passen. Dus we gingen er vol voor. De laatste vijf kilometer waren ze volledig toegewijd. Ik denk dat we deze zege echt verdienen. Deze overwinning is echt voor de jongens.”

Welsford vertelde dat de zesde rit gecontroleerd verliep, totdat de vroege vlucht gegrepen was. “Daarna was het een hele snelle aanloop richting de echte sprint. Ik denk dat we snelheden van 75 kilometer per uur haalden in de sprint, dus het ging heel snel. De laatste vijf kilometer waren echt zwaar.”

Het is voor Welsford de eerste keer in Argentinië. “Maar ik vind het fantastisch. Het publiek steunt ons echt, gedurende de hele etappe. Kijk naar de finish hier, net voor het velodroom. Het publiek stond de laatste kilometers ook rijendik. Ik vind het heel mooi om hier te winnen.”