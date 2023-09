maandag 11 september 2023 om 11:30

Sam Oomen over overstap naar Lidl-Trek: “De beste jaren liggen nog voor me”

Sam Oomen is volgend jaar officieel renner van Lidl-Trek. De Nederlander is vanochtend aangekondigd door het Amerikaanse team. “Het voelt alsof Lidl-Trek op dit moment de juiste ploeg op de juiste plaats is”, zegt Oomen in het persbericht.

In het persbericht vertelt de 28-jarige Nederlander uitgebreid over zijn keuze. Hij begint over het gevoel dat hij bij teammanager Luca Guercilena heeft. “Ik ken hem al best lang. Toen ik prof kon worden, zat ik al met hem. Ik koos destijds voor Giant Alpecin, maar heb altijd een goed gevoel gehad over zijn ploeg.”

“De afgelopen jaren bij Sunweb en Jumbo heb ik veel geleerd over mijzelf en ook over wat werkt voor mij om het beste uit mezelf te halen, zowel mentaal als fysiek. Daarnaast heb ik veel over de sport geleerd, waardoor ik denk dat ik een goede bijdrage kan leveren aan mijn nieuwe team.”

Beste uit zichzelf halen

Als het gaat over zijn eigen ambities, benoemt Oomen dat hij consistenter wil worden. Door blessures en valpartijen heeft de Brabander niet het idee dat hij de afgelopen periode zijn topniveau heeft kunnen halen. Consistentie is nodig om dat niveau wel te bereiken, zegt hij.

“Als ik de grote namen in deze ploeg kan helpen met het winnen van grote koersen, ben ik superblij. Natuurlijk wil ik zelf ook korte uitslagen rijden, maar ik wil gewoon het beste weer uit mezelf halen. De beste jaren liggen nog voor me.”

Oomen tekent een contract voor drie jaar bij Lidl Trek.