Sam Oomen over blessureleed: “Niet getwijfeld, maar het zette me wel aan het denken” woensdag 20 mei 2020 om 20:02

“Getwijfeld niet, maar de periode heeft me wel doen nadenken over meer dan alleen wielrennen”, zegt Sam Oomen nu over de negen maanden die hij aan de kant stond door een gebroken heup en een vernauwde liesslagader. Pas in februari maakte hij in de Tour de La Provence zijn rentree.

In de nieuwe podcast van In het wiel kijkt Oomen (24) terug op de periode dat hij noodgedwongen moest toekijken. Een gebroken heup, die hij opliep bij een valpartij in de Giro d’Italia, en een operatie aan een beknelde liesslagader zorgden ervoor dat het seizoen van de klimmer al na drie maanden ten einde was. Twijfelde hij aan zijn profbestaan? “Nee, maar die periode heeft me wel doen nadenken over meer dan alleen wielrennen. Dus ik heb niet per se getwijfeld.”

Wel ging hij alle rampscenario’s na. “Dat heb ik geprobeerd rap te parkeren, een plekje te geven. Niet te veel aandacht besteden aan het doemscenario en het negatieve, want het is niet het meest realistische scenario. Ik had het ook helemaal niet in de hand. Maar het heeft me wel meer doen nadenken over de dingen buiten het fietsen en wat ik bijvoorbeeld zou willen als ik geen renner meer zou zijn.”

Hij stelde zichzelf de vraag waar de meeste van zijn interesses liggen. “Of wat gaat me nog meer heel erg aan het hart in het leven? Op die vragen ben ik wel iets meer geworpen door die blessure en door de periode die ik heb gehad naast de fiets.”