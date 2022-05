Sam Oomen komt ten val bij aanreiken van bidon aan toeschouwer

Een ongelukkig moment voor Sam Oomen na afloop van de vijfde Girorit: de Nederlander van Jumbo-Visma wilde al fietsend een drinkbus aan een toeschouwer geven, maar botste op de fan in kwestie en ging vervolgens onderuit. Jumbo-Visma schrijft op zijn sociale media dat Oomen op het eerste gezicht niet al te veel aan zijn valpartij over lijkt te hebben gehouden.

“Na de etappe van vandaag is Sam Oomen gevallen, toen hij een toeschouwer zijn drinkbus wilde geven. Op het eerste gezicht, lijkt het alsof alles goed met hem gaat”, luidt het bericht. Oomen ging als een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma naar de Ronde van Italië, maar verloor in de etappe van gisteren al enkele minuten, net als Tobias Foss en Tom Dumoulin. Hij staat momenteel op de 31ste plaats in het klassement. In de rit van vandaag eindigde Oomen als 21ste.

