Sam Oomen koerst met gekneusde ribben: “Ik kan gelukkig wel heel redelijk mee”

Sam Oomen zal de komende dagen zo goed mogelijk Wilco Kelderman moeten bijstaan in zijn jacht op de roze trui in de Giro d’Italia. Oomen, die volgend seizoen zal uitkomen voor Jumbo-Visma, koerst echter niet zonder zorgen. “Ik heb last van gekneusde ribben. Dat is heel erg vervelend”, zo laat hij weten aan de NOS.

De 25-jarige Oomen kwam onlangs ten val en heeft sindsdien last van zijn ribben. “En het gaat nu niet veel beter. Lachen, scheten laten, hoesten, niezen… Het is niet best. Ik voel het in de finale wel op de fiets. Ik ben dan wel wat kortademig, maar gelukkig kan ik nog wel heel redelijk mee”, aldus de klimmer, die voorlopig 21e staat in het klassement.

Oomen zal vandaag vooral Wilco Kelderman en Jai Hindley, de nummers twee en drie in het klassement, in de gaten moeten houden. Wat verwacht de Brabander eigenlijk van de zestiende etappe naar San Daniele del Friuli? “Het doet me een beetje denken aan de negende etappe uit de Giro van 2018, de befaamde Chaves-etappe.”

Oomen doelt op de bergrit naar de Etna, toen de Colombiaan Esteban Chaves als eerste de finish wist te bereiken. “We hadden toen ook een beklimming vrij vroeg in de etappe na de rustdag. Het was toen de hele dag oorlog, maar het kan vandaag ook heel gecontroleerd verlopen. Het kan dus beide kanten op.”