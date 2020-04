Sam Oomen: “Ik mis die adrenalinestoten in de koers” zaterdag 25 april 2020 om 16:11

Sam Oomen was vrijdag te gast bij het ZLM Tour Wielercafé, waar hij uitgebreid in gesprek ging met host Jonne Series en oud-ploeggenoot Laurens ten Dam. Hetgeen dat hij het meest mist tijdens de coronacrisis? “Ik mis de koers, het toewerken naar de wedstrijden en ook wel die adrenalinestoten.”

“Die probeer ik nu niet op te zoeken”, gaat hij verder. “Maar ik laat me wel meer leiden door mijn driften. Als ik goede benen op een dag heb, dan zijn we vertrokken. En als ik slechte benen heb, keer ik gewoon weer om. Ik doe dus nu dingen waar ik normaal nooit wat mee heb. Nu probeer ik wel eens om met 35 kilometer per uur gemiddeld thuis te zijn en dan app ik Laurens, haha.”

Oomen is nu lekker buiten aan het trainen. En dus helemaal niet binnen. Sterker nog, de Brabander is niet in het bezit van Zwift. “Ik heb dat niet thuis, maar misschien moet ik eens uit die comfortzone stappen.”

De coureur van Team Sunweb maakte dit jaar weer zijn rentree in koers, nadat hij in 2019 werd geteisterd door een gebroken heup en een vernauwing van de bekkenslagader.