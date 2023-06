Sam Gademan fietst naar tweede plek in ochtendrit Course de Solidarnosc

In Polen is Sam Gademan (Allinq) tweede geworden in de eerste rit van de 2.2-koers Course de Solidarnosc. De ochtendrit van 83 kilometer voerde de renners van Łódź naar Skierniewice. De Est Siim Kiskonen (Tartu2024) kwam met 21 seconden voorsprong als eerste over de meet. Gademan wist de sprint van de zeven achtervolgers te winnen.

De Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, zoals de gehele naam luidt, start met twee ritten op één dag. De ochtendrit bestond uit een nagenoeg vlakke rit, waarin de Est Siim Kiskonen vooruit wist te blijven. Hij is tevens de leider in het algemeen klassement. Twintig tellen daarachter was het Sam Gademan die de tweede plek wist te veroveren.

De 22-jarige Nederlander van de continentale ploeg Allinq won eerder dit jaar al 20. Rund um Steinfurt en zat mee in de vlucht in de vierde etappe van de ZLM-Tour. Nu laat Gademan zich dus weer zien met een knappe tweede plek. Ook Max Kronen en Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) fietsten zich naar een top-10 notering. Zij eindigden op de zevende en tiende plek.

De Course de Solidarnosc gaat vanavond verder met een tweede rit – officieel rit 1b – van ruim 84 kilometer richting Kutno. In totaal telt de Poolse koers vijf ritten.