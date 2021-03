Sam Bewley maakt in Coppi e Bartali langverwachte rentree

Sam Bewley zal vandaag, meer dan zes maanden na zijn valpartij in de Tour de France, weer een rugnummer opspelden namens zijn ploeg Team BikeExchange. De ervaren Nieuw-Zeelander is in extremis opgeroepen voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

De 33-jarige Bewley sukkelde maandenlang met de gevolgen van een polsbreuk, opgelopen in de voorbije Tour de France. De hardrijder kwam in de waaieretappe naar Île de Ré ten val en moest opgeven. Naderhand bleek dat zijn linkerpols was gebroken. Omdat het een ongecompliceerde breuk was, was een operatie in eerste instantie niet nodig.

Na aanhoudende pijn ging Bewley in december toch onder het mes, omdat de breuk niet goed aan elkaar gegroeid bleek te zijn. Bij de operatie werd een stuk bot uit zijn heup in zijn pols ingebracht. In februari kreeg de renner groen licht om weer te trainen en nu is hij weer klaar om te koersen namens zijn Australische werkgever.

Team BikeExchange rekent in Italië ook op Kevin Colleoni, Michael Hepburn, Damien Howson, Cameron Meyer, Nick Schultz en Andrey Zeits.