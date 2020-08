Sam Bennett spurt naar de zege na felbetwiste etappe in Tour de Wallonie dinsdag 18 augustus 2020 om 17:00

Sam Bennett is de winnaar van de voorlaatste etappe van de Tour de Wallonie. De Ier wist na een spannende finale af te rekenen met Arnaud Démare en John Degenkolb. Démare is de nieuwe leider in de Waalse rittenkoers, aangezien Caleb Ewan moest lossen in de finale.

De voorbije dagen werd er gesprint in de Tour de Wallonie, met Caleb Ewan en Arnaud Démare als dagwinnaars, maar vandaag stond een derde massasprint op rij zeker niet in de sterren geschreven. Tussen startplaats Montzen (nog geen vijftien kilometer vanaf Vaals) en finishplaats Visé lagen liefst zeven beklimmingen, waarvan vier in de laatste honderd kilometer.

Vijf renners ontsnappen uit het peloton

De top van de laatste heuvel lag op tien kilometer van de finish. Een uitverkoren plek voor de puncheurs om aan te vallen en weg te blijven? Of wisten de sterke sprinters alsnog te overleven richting Visé? Geletruidrager Ewan en zijn collega-wielrenners begonnen rond het middaguur aan de voorlaatste etappe. Vlak na de start probeerden vijf renners te ontsnappen uit het peloton.

De voorsprong van Marcel Sieberg, Carlos Canal Blanco, Michał Gołaś, Michael Van Staeyen en Andreas Goeman liep op tot ongeveer vijf minuten, maar de vroege vluchters hadden nooit uitzicht op de ritzege. Op ruim vijftig kilometer van de finish was het verschil nog maar een halve minuut, wat voor enkele renners de aanleiding was om de sprong naar voren te wagen. Zo wisten renners als Pim Ligthart en Milan Menten de oversteek te maken.

Bijltjesdag voor de sprinters

In het peloton was Groupama-FDJ bezig met een missie: de koers zo hard mogelijk maken in de hoop de meeste sprinters overboord te kieperen. De Franse formatie van Arnaud Démare, fel blinkend in de groene puntentrui, reed dan ook vol door op de klimmetjes. Hierdoor moesten rappe mannen als Mark Cavendish, Nacer Bouhanni en Tim Merlier passen. De laatste vluchters waren inmiddels bijgehaald.

In de laatste dertig kilometer was er geen tijd meer om een plasje te plegen of van fiets te wisselen, aangezien de renners in een rotvaart naar de laatste klim van de dag reden: de Côte de Cheratte. Op deze beklimming was het uitkijken naar demarrages van de betere puncheurs. Greg Van Avermaet, titelverdediger Loïc Vliegen, Jhonatan Narvaez en Zdeněk Štybar bleken de sterkste renners in koers en reden weg op het korte maar steile klimmetje.

Razendspannende ontknoping in Visé

Van Avermaet, Vliegen, Narvaez en Štybar moesten in de laatste vlakke kilometers richting de finish in Visé een voorsprong van maximaal twintig seconden verdedigen. De vier renners leken veilig met nog enkele kilometers te gaan, maar Groupama-FDJ deed er alles aan om het gat nog te dichten in dienst van Démare. Van Avermaet en co wisten uiteindelijk geen stand te houden, maar de zege ging ook niet naar Démare.