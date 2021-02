Sam Bennett na tweede ritzege: “Ik wil morgen graag weer zegevieren”

Sam Bennett mag zich de snelste man in de UAE Tour noemen, na zijn tweede ritzege op Palm Jumeirah Island. De Ier kan morgen nog voor zijn derde etappezege gaan in de Verenigde Arabische Emiraten. “We gaan er morgen weer voor”, zo klinkt het in een flashinterview.

De 30-jarige Bennett was vandaag veel te snel voor Elia Viviani, Pascal Ackermann en David Dekker, na opnieuw goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step. “We worden ook steeds beter naarmate we meer sprints rijden”, zo laat ritwinnaar Bennett na afloop weten. “Het begint een soort tweede natuur te worden.”

“Het gaat in een finale ook om het nemen van beslissingen. We beginnen elkaar steeds beter te begrijpen”, aldus Bennett, die morgen zijn derde ritzege kan binnenhalen. De slotetappe naar Abu Dhabi Breakwater is namelijk ook vlak en nodigt uit tot een massasprint. “We gaan er weer voor. Ik wil morgen graag opnieuw zegevieren.”