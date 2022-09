Sam Bennett moet mogelijk al punt achter seizoen zetten

De coronabesmetting die Sam Bennett opliep in de Vuelta a España heeft meer gevolgen dan gedacht. De sprinter van BORA-hansgrohe kampt nog altijd met de naweeën van het virus en kan daardoor nog niet volle bak trainen. Daarom zit het seizoen van de tweevoudig ritwinnaar van de Vuelta er mogelijk al op, vertelt hij aan The Irish Times.

“Het herstel verloopt een beetje gek, omdat ik mij eerst niet zo slecht voelde. Na acht dagen testte ik weer negatief en werd ik gecontroleerd aan mijn hart, mijn longen en mijn bloed. Daarna kreeg ik groen licht om weer te gaan trainen, maar het probleem kwam daarna pas. Ik had geen energie. Na twee uur was ik op en moest ik twee of drie dagen bijkomen”, aldus Bennett.

De Ierse sprinter heeft zijn volgende training wel al achter de rug. “Er is wat verbetering, maar ik moet zien hoe ik mij de dag erna voel”, zegt hij. Wanneer Bennett weer terugkeert in koers, is nog niet bekend. “Ik hoopte snel terug te keren, maar ik denk dat voor een professionele sporter het coronavirus meer impact heeft dan je echt denkt. Je prestatie is niet hetzelfde. Er ontbreekt iets.”

Einde seizoen?

Bennett heeft zich er ondertussen bij neergelegd dat hij nog even rust moet houden. “Dat is jammer, want ik begon er net lekker in te komen. Maar ook dat is sport. Het is jammer dat je zo snel heel veel kan kwijtraken. Als ik deze week nog niet volledig kan trainen, moeten we kijken of het beter is om dit seizoen nu al te beëindigen. Dan kan ik mij focussen op volgend seizoen. Of blijven we pushen?”

“Hopelijk kan ik snel weer koersen, maar dan moet het lichaam wel meewerken. Ik zou graag nog een paar wedstrijden rijden dit jaar. Als dat niet zo is, dan moeten we de knoop doorhakken.”