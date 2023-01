Sam Bennett begint seizoen met sprintzege: “Het voelt alsof ik weer de oude ben”

Sam Bennett is het wielerjaar 2023 uitstekend begonnen. De 32-jarige Ier schoot op zijn eerste wedstrijddag gelijk raak door in de openingsrit van de Vuelta a San Juan naar de zege te sprinten. “Het is heel mooi om het seizoen met een overwinning te beginnen”, laat Bennett weten op de ploegsite van BORA-hansgrohe.

“Ik heb deze winter heel hard gewerkt, net als mijn ploeggenoten”, vertelt de sprinter, die een moeilijk 2022 kende: voorafgaande aan de Vuelta a España wist hij slechts één keer te winnen. “Na een minder jaar, voelt het alsof ik weer de oude ben.”

De laatste kilometer van de etappe verliep behoorlijk chaotisch, maar Bennett begon in kansrijke positie aan de laatste rechte lijn. Daar werd hij vervolgens gelanceerd door zijn vaste sprintaantrekker Danny van Poppel “Het was een hectische finale. Ik wil mijn ploeggenoten echt bedanken voor hun perfecte werk en de lead-out!”

