Ruta del Sol 2022 kent bergetappe door de provincie Granada

De Ruta del Sol kent volgend jaar twee etappes dwars door de provincie Granada. Dat heeft de organisatie deze week bekendgemaakt in een perscommuniqué. Het gaat om een relatief eenvoudige etappe naar Otura en een bergrit naar Baza.

In de tweede etappe van de 68ste editie van de Ruta del Sol trekken de renners naar de provincie Granada, om te finishen in het kleine plaatsje Villa de Otura. Onderweg krijgen de renners drie beklimmingen van derde categorie en een klim van tweede categorie voor de wielen geschoven, maar dat is al vrij vroeg in de etappe. De finale richting de finishplaats is vlak en dit nodigt wellicht uit tot een massasprint.

De derde rit speelt zich volledig af in de provincie Granada en is iets voor de klimmers. Cúllar Vega is de startplaats, terwijl de aankomst ligt in het dorpje Baza. De route voert over Alto del Purche en Blancares van eerste categorie en de Puerto de Gorafe van tweede categorie. Afgelopen seizoen reden de renners ook een etappe tussen Cúllar Vega en Baza, maar dan in omgekeerde richting. Dat was toen een vlakke etappe, gewonnen door André Greipel.

De organisatie van de Ruta del Sol (16-20 februari) zal binnenkort het volledige parcours presenteren. Miguel Ángel López is de titelverdediger: de Colombiaan rekende dit jaar af met Antwan Tolhoek en Julen Amezqueta.