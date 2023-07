Rustpauze voorbij: Tadej Pogacar start op WK zowel op de weg als in de tijdrit

Tadej Pogacar heeft een wel heel korte rustpauze gehad: de Sloveen start volgende week op het WK in Glasgow ‘gewoon’ op de tijdrit en de wegrit. Dat heeft de Sloveense wielerbond vanmiddag bekendgemaakt.

Voor het weekend gaf Pogacar nog aan een rustpauze te nemen. De Sloveen meldde zich af voor het ‘EK Grimpeurs’ van afgelopen weekend en zei daarna nog niet te weten hoe zijn programma er verder zal uitzien. “Na de pauze zie ik wel verder. Rust is op dit moment het belangrijkste”, waren zijn woorden toen.

Vier dagen later is Pogacar weer voldoende uitgerust, aangezien hij op 6 augustus in Glasgow aan de start staat van de wegrit. Naast de tweevoudig Tourwinnaar starten ook Luka Mezgec, Domen Novak, Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič en Anže Skok in de wegwedstrijd. De coureur van de UAE Team Emirates is vijf dagen later de enige renner die de tijdrit rijdt.

Snelle rentree Urška Žigart

Bij de vrouwen is Urška Žigart de blikvanger in de selectie. De Sloveense renster van Jayco AlUla maakt iets meer dan een maand na haar valpartij in de Giro d’Italia, waarbij ze een hersenschudding opliep, alweer haar rentree. Eugenia Bujak, Ursa Pintar en Spela Kern maken de vrouwenploeg compleet.