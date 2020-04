Russische minister van Sport wil van coronacrisis gebruik maken om “bladzijde om te draaien” vrijdag 10 april 2020 om 15:36

De Russische minister van Sport Oleg Matitsin wil van de coronacrisis gebruik maken om “een bladzijde om te draaien”. Vorig jaar werden de Russen door het WADA voor vier jaar van alle grote evenementen geweerd. Matitsin vindt het moment aangebroken om met een nieuwe lei te beginnen.

Eind november werd bekend dat een onderzoekscommissie van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) Rusland voor vier jaar wilde verbannen van de Spelen en andere internationale events. De commissie vond dat er bewijs is van manipulatie in een dopinglaboratorium in Moskou. Aangeleverde data zou incompleet zijn, waardoor positieve dopinggevallen mogelijk niet meer in het systeem terug te vinden zouden zijn. Voor dat gesjoemel werden zware sancties voorgesteld.

Zo zou Rusland de komende vier jaar niet mogen meedoen aan de Olympische Spelen, de Paralymische Spelen en de Jeugd Olympische Spelen. Ook zou het land niet mogen deelnemen aan toernooien die door sportbonden, waaronder ook de UCI, worden georganiseerd. Alleen voor Russische sporters die kunnen aantonen dat ze van onbesproken gedrag zijn zou er een mogelijkheid zijn om onder neutrale vlag toch mee te doen aan die toernooien. Het WADA nam de aanbevelingen over.

Rusland ging in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, maar die zittingen werden door de coronacrisis verschoven. Matitsin vindt dit nu een uitgelezen kans voor de autoriteiten om de spons over de schorsing te vegen. “We leven nu in een andere wereld. Door de lockdown verandert de mentaliteit. Mensen zien nu duidelijker wat de echte prioriteiten zijn en welke zaken naar de achtergrond moeten verdwijnen”, meent hij. “De prioriteit is de toekomst van de olympische beweging.”