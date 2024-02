zondag 25 februari 2024 om 17:16

Runner-up Tim Wellens: “Zag niet veel scenario’s waarin ik kon winnen”

Tim Wellens strandde in Kuurne-Brussel-Kuurne op de tweede plaats. Dan ben je enerzijds dichtbij de zege, maar anderzijds ook heel veraf. Dat vond Wellens ook in het flashinterview.

“Het was een heel goede koers voor mij. In de heuvelzone zijn we weggereden en daarna zijn we altijd goed blijven ronddraaien. Ik was aan het nadenken hoe ik de koers kon winnen van Wout, maar ik zag niet veel scenario’s.”

Nochtans waagde Wellens wel zijn aanval op vier kilometer van de streep, door aan de linkerkant van een rotonde te demarreren, terwijl zijn opponenten de rechterkant kozen. “Die kant was niet per se sneller. Integendeel, ik denk dat het zelfs iets langer was. Maar het was lastiger om daar meteen op het wiel te zitten. Anderzijds, Wout eraf rijden op het vlakke is niet simpel. Dus tweede was het hoogst haalbare.”

Daarmee doet Wellens het voortreffelijk. “Het was een heel goed weekend voor de ploeg, met gisteren Nils Pollit die tweede werd en vandaag ik. Ik had niet verwacht om al zo goed in orde te zijn, omdat ik niet heel intensief had getraind. Volgens mijn trainer ben ik nog niet in topvorm, maar het voelde wel zo in de koers. Dat geeft vertrouwen voor wat nog komen moet.”

Ook in de eindsprint zag Wellens geen kansen, maar hij kwam nog behoorlijk dicht bij winnaar Van Aert. “Het was felle wind tegen. Ik wist dus dat ik niet als eerste aan de sprint mocht beginnen, maar het is nu ook niet zo dat ik op een half wiel strand.”