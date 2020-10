Runner-up Jai Hindley: “Dit is natuurlijk heel erg teleurstellend”

Jai Hindley begon vandaag in de roze trui aan de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia, maar de Australiër moest het felbegeerde kleinood inleveren bij Tao Geoghegan Hart. “Dit is natuurlijk heel erg teleurstellend. Het is momenteel moeilijk om te aanvaarden”, zo vertelt Hindley in gesprek met Eurosport.

De renner van Team Sunweb verloor aan het tussenpunt na ruim tien kilometer al meer dan twintig seconden op Hart, die in dezelfde tijd stond voor aanvang van de tijdrit naar Milaan. Aan de finish bleek het verschil 39 seconden in het voordeel van de Brit van INEOS Grenadiers.

“Dit is natuurlijk heel erg teleurstellend, maar ik zal later wel met trots kunnen terugkijken op hoe we hebben gereden”, aldus Hindley. “Dit is een enorme stap in mijn carrière. Het zijn de beste weken uit mijn profbestaan. We kunnen ook als ploeg supertrots zijn. We hebben als ploeg niks fout gedaan. Ik moet ook de hele formatie bedanken.”

Hindley kon de afgelopen dagen rekenen op heel wat steunbetuigingen. “Ik moet alle mensen uit Australië en Italië bedanken voor de steun. Het was enorm motiverend.”