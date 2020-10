Rune Herregodts wint belofteversie Parijs-Tours na indrukwekkend nummer zondag 11 oktober 2020 om 14:56

Rune Herregodts heeft op imponerende wijze de belofteversie van Parijs-Tours achter zijn naam gezet. In Tours kwam de Belgische achtervolgingskampioen solo over de streep na 175 kilometer in de aanval te hebben gereden.

Al vroeg in de wedstrijd werd de vlucht van de dag gevormd. De Belgen Rune Herregodts en Jens Vanoverberghe sloegen de handen ineen met Antoine Grand uit Frankrijk en zijn kregen meer dan zeven minuten voorsprong van het peloton. Na honderd kilometer begonnen de belofteteams van Groupama-FDJ, Jumbo-Visma en Uno-X het tempo op te schroeven, waarna het tijdsverschil ging teruglopen.

Na de eerste onverharde strook, na 127 kilometer, was Herregodts weggereden bij zijn kompanen in de kopgroep. De 22-jarige hardrijder wachtte een zware opdracht om de laatste vijftig kilometer solo af te leggen over nog acht onverharde stroken, die varieerden van 500 tot 1600 meter lengte. Na de laatste strook had hij nog een halve minuut op het peloton, waaruit renners trachtten over te steken.

Onder anderen de regerende Europese beloftekampioen Jonas Iversby Hvideberg probeerde de sprong te maken, maar Herregodts hield echter knap stand. Met slechtst acht seconden voorgift reed hij onder de rode vod door. De Belg, die we eerder dit jaar in actie zagen tijdens het EK op het nummer Mixed Relay, wist zijn voorsprong vast te houden en uiteindelijk de overwinning veilig te stellen.