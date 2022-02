Rune Herregodts verrast het peloton met winst in openingsrit Ruta del Sol

De openingsrit van de Ruta del Sol is verrassend gewonnen door Rune Herregodts. De Belgische coureur van Sport Vlaanderen-Baloise maakte deel uit van de vlucht van de dag, die onderweg een kwartier voorsprong kreeg en uiteindelijk een halve minuut overhield. Op de slotklim naar Iznájar beschikte Herregodts, die ook de eerste leider is, over de beste sprint. Hij klopte Stephen Bassett (Human Powered Health).

Grote kopgroep

Kort na de start reden acht renners weg, met daarbij Lindsay De Vylder en Rune Herregodts namens Sport Vlaanderen-Baloise. Beide Belgen kregen Álvaro Cadros (Caja Rural-Seguros RGA), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma), Ander Okamika (Burgos-BH), Mark Christian (EOLO-Kometa) en Stephen Bassett (Human Powered Health) mee. Zij kregen meteen tien minuten voorsprong en dat verschil groeide later tot een kwartier.

Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious en AG2R Citroën zetten vervolgens hun ploegen op kop om het gat te dichten. Heel makkelijk ging dat niet, want met nog vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van de acht koplopers nog altijd meer dan zes minuten. Dat was het teken voor INEOS Grenadiers en Intermarché-Wanty-Gobert om ook een mannetje mee te laten draaien.

Komt het peloton te laat?

Twintig kilometer voor het einde begon Alto La Parilla (8 km aan 3,7%), met de top op twaalf kilometer van de streep. Hier trok Herregodts het tempo de hoogte in, waarmee hij de kopgroep probeerde uit te dunnen. Dat lukte, want voor Cadros en Repa ging het te hard. Vlak onder de top moest ook De Vylder afhaken, al kon hij in de afdaling terugkeren bij de andere vijf.

Aan het begin van die afzink hadden Isasa, De Vylder, Herregodts, Okamika, Christian en Bassett nog altijd een voorsprong van ruim twee minuten op het peloton. De vraag was of dat genoeg zou zijn om stand te houden in de finale, want de steile slotklim in Iznájar was 1,3 kilometer lang aan 7,2%. In aanloop naar die klim bleef het niet stil, want er werd slag om slinger gedemarreerd vooraan. En in het peloton zette INEOS Grenadiers een trein op kop.

Spannende finale

Zes kilometer voor de meet, op een licht hellend stuk, was het andermaal Herregodts die wegreed. Hij leek weg te rijden met Okamika en Bassett, maar het zestal kwam weer bij elkaar. Met een voorsprong van 1.20 minuut begonnen ze aan de laatste 1,3 kilometer. Okamika plaatste de eerste aanval, maar hij kwam niet weg. Met zes vluchters gingen ze sprinten. Het werd een sprint der stervende zwanen, waarin Herregodts met zijn laatste krachtsinspanningen Bassett wist voor te blijven.

Uiteindelijk reed Herregodts, die in de sprint nog schouder aan schouder reed met Bassett, twee seconden weg van de Amerikaan. Okamika eindigde als derde. Het peloton kwam uiteindelijk een halve minuut te laat. Alessandro Covi won de sprint bergop, maar dat was voor de zevende plaats.