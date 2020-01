Rui Oliveira breekt sleutelbeen op wielerpiste Bremen

Rui Oliveira staat voorlopig aan de kant. De Portugese renner van UAE Emirates was dit weekend betrokken bij een valpartij in een bijprogramma van de Zesdaagse van Bremen en brak daar zijn sleutelbeen bij. Mogelijke deelname aan het WK baanwielrennen komt daarmee in het gedrang.

Oliveira (23) was een van de deelnemers aan de Elite Cup tijdens de Zesdaagse van Bremen, een niet-leeftijdsgebonden jeugdcompetitie over twee dagen. Nadat de Portugees met landgenoot Joao Matias de eerste van drie wedstrijden gewonnen had, ging het in de tweede helemaal mis. De UAE Emirates-renner kwam zwaar ten val en moest opgeven.

In het ziekenhuis werd de sleutelbeenbreuk vastgesteld, waaraan Oliveira noodgedwongen moest worden geopereerd. Een mogelijke deelname aan het WK baanwielrennen, over ruim zes weken in Berlijn, komt daarmee in het gedrang. Ook is het nog onduidelijk wanneer hij de competitie op de weg kan hervatten.

We wish a speedy recovery to @roliveira57 who has unfortunately sustained a broken collarbone.

Rui was involved in a crash while competing on the track in Germany and will undergo surgery in the coming days.

Get well soon Rui!#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/uR9i8ED5hd

