Rugblessure speelde Bob Jungels parten

De seizoensstart van Bob Jungels was niet zoals hij had gehoopt. De Luxemburger, die overkwam van Deceuninck-Quick-Step, debuteerde in Parijs-Nice voor AG2R Citroën en reed daarna ook nog de Ronde van Catalonië. “In die moeilijke wedstrijden werd ik gehinderd door een rugblessure”, vertelt Jungels.

“Daarom heb ik een week de tijd genomen om dat op te lossen door meerdere medische onderzoeken te laten doen”, aldus Jungels. “Ik wilde weten wat er niet goed werkte. Ik heb in de tussentijd ook mijn positie op de fiets veranderd en ik ben van schoenen en schoenplaatje veranderd. Daarna ben ik naar Mallorca gegaan voor een trainingskamp en daar ging alles goed.”

Voor de zesvoudig Luxemburgse kampioen op de weg staan vier heuvelklassiekers op het programma, van de Brabantse Pijl tot en met Luik-Bastenaken-Luik. “Ik hoop dat alles in de koers ook goed gaat, want ik ben heel gemotiveerd om mezelf te laten zien. Ik wil niet over specifieke doelen praten. Ik wil er alles aan doen om woensdag mee te doen met de besten. De drie Ardennenklassiekers zijn namelijk belangrijke doelen voor mij”, aldus de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2018.