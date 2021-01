Ruben Guerreiro terug op de fiets na sleutelbeenbreuk

Ruben Guerreiro herstelt goed van de sleutelbeenbreuk, die hij nu ruim twee weken geleden bij een botsing met een auto opliep. De Portugees, die afgelopen jaar de blauwe bergtrui won in de Giro d’Italia, is intussen weer in staat om buiten te fietsen.

“Ik ben nog niet honderd procent, maar ik kan mijn arm weer bewegen en ook weer op mijn fiets trainen”, liet Guerreio via zijn ploeg EF Education-Nippo weten. De Portugees krijgt thuis de hulp van een fysiotherapeut en merkte intussen al veel verbetering in zijn schouder.

Ook ploegarts Kevin Sprouse is nauw bij zijn herstel betrokken. “Gelukkig is het een vrij standaard geneesproces van het sleutelbeen. Dat zou aan zijn herstel te zien moeten zijn. De meeste renners maken zo’n soort blessure mee en het gaat goed met Ruben.”

Terwijl Guerreiro veel aandacht besteedt aan zijn herstel, heeft hij zijn vizier ook alweer gericht op een terugkeer in de koers. “Ik ben elke dag weer gemotiveerd om te herstellen en de dingen goed te doen. De dagen gaan gelukkig snel voorbij.”