Rory Townsend klopt Gerben Thijssen in La Roue Tourangelle, Arvid de Kleijn vierde

Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke) heeft 21e editie van La Roue Tourangelle op zijn naam geschreven. De Iers nationaal kampioen klopte Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) en Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique) in de sprint. Arvid de Kleijn werd vierde.

Al vroeg na vertrek uit Chambray-lès-Tours ontstond er een kopgroep, met onder andere de Belgische Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) en de Fransman Nicolas Debaumarché (St-Michel-Mavic-Auber 93). Die laatste bleef het langste op kop en werd uiteindelijk op 36 kilometer van de finish teruggehaald door het peloton.

Franse teams op kop

Groupama-FDJ en Arkéa Samsic namen vervolgens hun verantwoordelijkheid en voerden het peloton over de laatste heuveltjes. Verschillende renners probeerden diep in de finale nog weg te rijden, maar uiteindelijk was de controle vanuit het peloton te groot. In de smalle, natte straten van Tours volgde een bochtige finale waarna er gesprint ging worden.