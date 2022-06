Ronde van Zwitserland: Jumbo-Visma aast met Kuss, Dennis en vijf Nederlanders op dagsucces

Jumbo-Visma richt zich in de Ronde van Zwitserland vooral op dagsucces. Rohan Dennis en Sepp Kuss krijgen het gezelschap van vijf Nederlanders. “We hebben een sterk team aan de start, ook al focussen we ons niet op het algemeen klassement”, zegt ploegleider Marc Reef op de site van het team.

“We gaan vooral voor etappeoverwinningen”, vervolgt Reef, die erop wijst dat de ploeg verschillende mogelijkheden heeft om dat doel te bereiken. “We kunnen het op meerdere manieren doen: via een ontsnapping of in een klein groepje. Daar hebben we het team voor. Er zijn verschillende opties en we zullen bij elke etappe kijken wie het meeste kans maakt.”

Rohan Dennis eindigde al eens als tweede in de Ronde van Zwitserland, in 2019. De Australiër, toen nog in dienst van Bahrain Merida, hoefde alleen zijn latere ploeggenoot Egan Bernal voor te laten. In de afgelopen Ronde van Romandië droeg Dennis lang de leiderstrui, maar zakte hij er in de afsluitende klimtijdrit doorheen. Die Zwitserse ronde sloot hij af als achtste.

Selectie Jumbo-Visma voor de Ronde van Zwitserland (12-19 juni):

Rohan Dennis

Pascal Eenkhoorn

Robert Gesink

Sepp Kuss

Sam Oomen

Timo Roosen

Mike Teunissen